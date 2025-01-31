جماهير الزمالك تهاجم زيزو بسبب الأهلي.. واللاعب يرد

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

كتب - محمد خيري:

خسر الزمالك من نظيره بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

ووفقا لمراسل "مصراوي" داخل استاد الدفاع الجوي، فإن جماهير الزمالك الحاضرة في المدرجات هاجمت أحمد مصطفى زيزو بسبب النادي الأهلي.

وقالت الجماهير لزيزو: "روح الأهلي مش عاوزينك"، ورد اللاعب بإشارة بأصبع "الإبهام".

وكانت انتشرت أنباء عبر عدد من الصحف تشير إلى تفاوض النادي الأهلي مع لاعب الفارس الأبيض، أحمد مصطفى زيزو، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وبعد الخسارة، احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما عزز بيراميدز صدارته بالوصول للنقطة 24.

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