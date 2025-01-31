أول تحرك قانوني من حكم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بعد الاعتداء عليه

حرر الحكم نادر قمر الدولة محضرًا عقب تعرضه للاعتداء من قِبل عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أحمد فهيم.

وشهدت الدقيقة 88 من مباراة الإسماعيلي وطلائع المؤجلة من الجولة العاشرة التي أُقيمت في وقت سابق من اليوم الجمعة اعتداء عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم على حكم اللقاء نادر قمر الدولة داخل الملعب قبل أن يتدخل أفراد الأمن.

ويتواجد الحكم وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي بالنيابة في الوقت الحالي للاستماع إلى أقولهما.

وجاءت الواقعة بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لطلائع الجيش والتي سجلها رجب عمران، لتصبح النتيجة (2-1) وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وتوقف رصيد فريق الإسماعيلي بعد الخسارة عند النقطة 12 في المركز 12.

اقرأ أيضًا:

"بالبالطو".. احتفال مميز من لاعب الإسماعيلي بعد هدفه في مرمى طلائع الجيش

أبرز المعلومات عن محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية