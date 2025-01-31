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حرس الحدود يفوز على الجونة في الدوري المصري الممتاز

07:41 م الجمعة 31 يناير 2025

خلال مباراة حرس الحدود والجونة

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة حرس الحدود والجونة التي أقيمت اليوم الجمعة 31 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحقق حرس الحدود الفوز على الجونة بهدف دون مقابل على استاد خالد بشارة (الجونة).

وسجل هدف الفوز لفريق حرس الحدود اللاعب عبد الرحمن جودة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول 4+45.

وبهذا الفوز رفع حرس الحدود نقاطه إلى 15 نقطة ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 6 محتلا المركز الأخير.

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حرس الحدود يفوز على الجونة الدوري المصري الممتاز مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري
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