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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري المصري

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف.

تشكيل بيراميدز والزمالك

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز

ويبدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

ويبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ملخص بأبرز أحداث مباراة بيراميدز والزمالك:

وبدأ اللقاء بسيطرة على الكرة من قبل لاعبي الزمالك فأرسل عمر جابر كرة عرضية بالدقيقة 6 ولكن أبعدها محمد الشيبي.

وحصل بيراميدز على ركلة ركنية أرسلها الشيبي داخل منطقة جزاء الزمالك ليُبعدها الدفاع وسط مطالبات من لاعبي بيراميدز باحتساب ركلة جزاء بداع ارتطام الكرة في يد محمود حمدي الونش.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ضد لاعب بيراميدز محمد الشيبي بعد كرة مشتركة بينه وبين مصطفى شلبي.

وأرسل لاعب الزمالك محمد شحاتة كرة بالدقيقة 19 داخل منطقة جزاء بيراميدز أوقفها محمد الشيبي وأعادها لزميله شريف إكرامي.

وسدد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل كرة قوية في الدقيقة 20 تصدى لها محمد عواد.

وتوقف اللقاء بعد مرور 22 دقيقة لعلاج لاعب الزمالك عبدالله السعيد.

وقاد إبراهيم عادل هجمة خطيرة لبيراميدز قبل أن يوقفه مدافع الزمالك حسام عبد المجيد بخطأ في الدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد مدافع الزمالك حسام عبد المجيد.

وسدد لاعب بيراميدز محمد الشيبي كرة قوية في الدقيقة 29 ولكن تصدى لها دفاع الزمالك لتصل إلى محمد الشيبي الذي حصل على خطأ ضد سيف الجزيري.

وأرسل نبيل عماد "دونجا" كرة طولية خلف دفاعات بيراميدز وصلت لزميله مصطفى شلبي الذي سددها ولكن تصدى لها حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي ثم ارتدت لزميله سيف الجزيري الذي سددها وسط تألق من شريف إكرامي في الدقيقة 32.

وأرسل مصطفى فتحي بالدقيقة 38 كرة عرضية أبعدها عمر جابر إلى ركنية نُفذت خارج منطقة جزاء الزمالك لتصل إلى إبراهيم عادل الذي سدد كرة مرت بجانب المرمى.

وأرسل لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية بالدقيقة 41 ولكنها لم تجد من يقابلها وانتهت لرمية مرمى.

وسقط لاعب الزمالك عبد الله السعيد بالدقيقة 43 ليتم استبداله باللاعب محمد السيد.

وأرسل لاعب الزمالك عمر جابر كرة عرضية بالدقيقة 45+2 ولكن سقط سيف الجزيري قبل السيطرة عليها مطالبًا برلكة جزاء.

وأرسل مصطفى فتحي كرة عرضية بالدقيقة التالية تصدى لها حسام عبد المجيد.

وقاد مصطفى فتحي هجمة بالدقيقة 45+3 داخل منطقة الجزاء حولها إبراهيم عادل برأسه في المرمى مستغلاً خطأ خروج عواد ولكن تصدى لها حسام عبدالمجيد.