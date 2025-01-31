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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري المصري

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف.

تشكيل بيراميدز والزمالك

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز

ويبدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

ويبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ملخص بأبرز أحداث مباراة بيراميدز والزمالك: