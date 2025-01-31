أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

وتقدم فريق بيراميدز بهدف في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه فيستون مايلي ثم أضاف زميله مصطفى فتحي الهدف الثاني بالدقيقة 64 قبل أن يختتم فريق بيراميدز الثلاثية بهدف في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه إبراهيم عادل.

ورفع فريق بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 24 في صدارة جدول الدوري في حين توقف رصيد فريق الزمالك عند النقطة 20 ولكنه تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي الذي صعد للمركز الثاني.

ملخص بأبرز أحداث مباراة بيراميدز والزمالك:

وبدأ اللقاء بسيطرة على الكرة من قبل لاعبي الزمالك فأرسل عمر جابر كرة عرضية بالدقيقة 6 ولكن أبعدها محمد الشيبي.

وحصل بيراميدز على ركلة ركنية أرسلها الشيبي داخل منطقة جزاء الزمالك ليُبعدها الدفاع وسط مطالبات من لاعبي بيراميدز باحتساب ركلة جزاء بداع ارتطام الكرة في يد محمود حمدي الونش.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ضد لاعب بيراميدز محمد الشيبي بعد كرة مشتركة بينه وبين مصطفى شلبي.

وأرسل لاعب الزمالك محمد شحاتة كرة بالدقيقة 19 داخل منطقة جزاء بيراميدز أوقفها محمد الشيبي وأعادها لزميله شريف إكرامي.

وسدد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل كرة قوية في الدقيقة 20 تصدى لها محمد عواد.

وتوقف اللقاء بعد مرور 22 دقيقة لعلاج لاعب الزمالك عبدالله السعيد.

وقاد إبراهيم عادل هجمة خطيرة لبيراميدز قبل أن يوقفه مدافع الزمالك حسام عبد المجيد بخطأ في الدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد مدافع الزمالك حسام عبد المجيد.

وسدد لاعب بيراميدز محمد الشيبي كرة قوية في الدقيقة 29 ولكن تصدى لها دفاع الزمالك لتصل إلى محمد الشيبي الذي حصل على خطأ ضد سيف الجزيري.

وأرسل نبيل عماد "دونجا" كرة طولية خلف دفاعات بيراميدز وصلت لزميله مصطفى شلبي الذي سددها ولكن تصدى لها حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي ثم ارتدت لزميله سيف الجزيري الذي سددها وسط تألق من شريف إكرامي في الدقيقة 32.

وأرسل مصطفى فتحي بالدقيقة 38 كرة عرضية أبعدها عمر جابر إلى ركنية نُفذت خارج منطقة جزاء الزمالك لتصل إلى إبراهيم عادل الذي سدد كرة مرت بجانب المرمى.

وأرسل لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية بالدقيقة 41 ولكنها لم تجد من يقابلها وانتهت لرمية مرمى.

وسقط لاعب الزمالك عبد الله السعيد بالدقيقة 43 ليتم استبداله باللاعب محمد السيد.

وأرسل لاعب الزمالك عمر جابر كرة عرضية بالدقيقة 45+2 ولكن سقط سيف الجزيري قبل السيطرة عليها مطالبًا برلكة جزاء.

وأرسل مصطفى فتحي كرة عرضية بالدقيقة التالية تصدى لها حسام عبد المجيد.

وقاد مصطفى فتحي هجمة بالدقيقة 45+3 داخل منطقة الجزاء حولها إبراهيم عادل برأسه في المرمى مستغلاً خطأ خروج عواد ولكن تصدى لها حسام عبدالمجيد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع المدير الفني لفريق بيراميدز باللاعب رمضان صبحي بدلاً من أحمد عاطف "قطه".

وبدأ فريق الزمالك الشوط الثاني بالضغط فوصلت كرة للاعبه سيف الجزيري الذي سددها بجانب مرمى شريف إكرامي.

وراوغ مهاجم بيراميدز ماييلي في الدقيقة 47 مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" وأرسل كرة عرضية تصدى لها محمد عواد.

وأرسل لاعب الزمالك بالدقيقة التالية كرة عرضية أبعدها لاعب بيراميدز بلاتي توريه لركنية نفذها زيزو لتصل لزميله دونجا ولكن الكرة تصدى لها ماييلي وأبعدها لركنية.

وقاد أحمد سيد "زيزو" هجمه ثم مرر الكرة لزميله محمد السيد ولكن دفاع بيراميدز تصدى للكرة قبل أن تصل للسيد.

وتصدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 58 بعدما استحوذ على الكرة من أمام مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" ليُسدد الكرة بالشباك.

وأرسل لاعب بيراميدز محمد حمدي كرة عرضية ولكن مرت بعيدة عن المرمى قبل أن تصل لزميله ماييلي.

وقاد إبراهيم عادل في الدقيقة 65 هجمة ليرسل كرة طولية لزميله مصطفى فتحي الذي استلم الكرة وسددها داخل شباك الزمالك معززًا التقدم.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك جروس باللاعب أحمد محمود بدلاً من عمر جابر بالدقيقة 66.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث لفريق بيراميدز بعدما وصلته تمريرة من زميله رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباكب الدقيقة 70.

ودفع المدير الفني للزمالك في الدقيقة 72 باللاعب محمود بنتايج بدلاً من أحمد أبو الفتوح.

وباللاعب محمد حمدي بدلاً من محمد شحاتة وبناصر منسي بدلاً من سيف الجزيري.

وأرسل لاعب الزمالك أحمد محمود كرة عرضية في الدقيقة 78 داخل منطقة جزاء بيراميدز حولها الونش برأسه ولكن أعلى مرمى إكرامي بالدقيقة 81.

ودفع المدير الفني لبيراميدز في الدقيقة التالية باللاعب طارق علاء بدلاً من محمد الشيبي.

وسدد لاعب الزمالك محمد السيد كرة قوية في الدقيقة 85 تصدى لها قائم مرمى بيراميدز لتعود لزميله ناصر منسي الذي حولها برأسه أعلى المرمى.

