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عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (صور)

06:27 م الجمعة 31 يناير 2025
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (1)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (3)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (5)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري، حادث مؤسف داخل أرض الملعب.

وفي الدقيقة 88 دخل عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أحمد فهيم، واعتدى على حكم المباراة، نادر قمر الدولة، مما أدى إلى تدخل أفراد الأمن.

وجاءت الواقعة بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لطلائع الجيش والتي سجلها رجب عمران، ليتقدم فريق الطلائع بهدف بعد تأخره بنفس الهدف.

يُذكر أن اللقاء انتهى بفوز طلائع الجيش على الدراويش بثنائية مقابل هدف على ملعب استاد الإسماعيلية.

ويحتل الطلائع المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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