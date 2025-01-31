لحظة بلحظة بعد قليل.. بيراميدز والزمالك.. تعرف على التشكيل

القاهرة ـ مراسل مصراوي

قال بول بوليندورف وكيل ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري إنهم أبلغوا مسؤولي الأهلي بقرارهم النهائي بخصوص الانضمام لهم.

وأضاف وكيل كوتيسا، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"أبلغنا الأهلي بقرار بقاء كوتيسا مع سيرفيت حتى نهاية الموسم".

اللاعب ذو الأصول الأنجولية ينتهي تعاقده مع سيرفيت بنهاية الموسم الجاري؛ إذ كان يحق لصاحب الـ 27 عاماً التوقيع لأي نادِ دون العودة لناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن ينضم يرحل بموافقة ناديه.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف سيرفيت قادمًا من نادي ريمس الفرنسي في صيف عام 2022.

أرقام كوتيسا مع سيرفت السويسري

وشارك اللاعب الذي ينشط بمراكز الهجوم بقميص سيرفيت بالموسم الجاري بـ 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين.

صفقات الأهلي الشتوية

صفقات الأهلي الشتوية حتى الآن هي المغربي أشرف بنشرقي، وأحمد رضا، السلوفيني نييتس جراديشار، ومصطفى العش.

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