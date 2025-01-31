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لحظة بلحظة بعد قليل.. بيراميدز والزمالك.. تعرف على التشكيل

كتب ـ رامي بيشاي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ويستضيف فريق بيراميدز عند السابعة من مساء اليوم الجمعة نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز

ويبدأ جروس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز:

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قبل المباراة جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف.

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