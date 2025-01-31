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جلسة وتقسيمة.. كواليس مران الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

05:52 م الجمعة 31 يناير 2025
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    تدريبات الأهلي (5)
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    العش وعمر كمال
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    حراس الأهلي
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    علي معلول
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كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون من أجل بحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ‏والاستعداد للمرحلة المقبلة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانا قويا قبل الانخراط في التدريبات ‏الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وشهدت التدريبات مشاركة الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، في المران كاملا.

وكان المارد الأحمر قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد ‏القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير، على ملعب استاد السلام.

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