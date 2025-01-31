جلسة وتقسيمة.. كواليس مران الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت
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كتب - محمد القرش:
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون من أجل بحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانا قويا قبل الانخراط في التدريبات الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
وشهدت التدريبات مشاركة الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، في المران كاملا.
وكان المارد الأحمر قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير، على ملعب استاد السلام.
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