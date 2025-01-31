إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر.

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