مصدر يكشف استبعاد ميشالاك كونراد من قائمة الزمالك أمام بيراميدز

كتب - مراسل مصراوي:

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد البولندي، ميشالاك كونراد من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

وكشف مصدر أن جروس قرر استبعاد ميشالاك، من قائمة الفريق، خاصة في ظل رغبة النادي فسخ عقد اللاعب، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق.

ويلاقي الزمالك اليوم نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

وانضم ميشالاك إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق أحد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم عام واحد على سبيل.

وشارك اللاعب البولندي، مع الزمالك حتى الأن في 17 مباراة، سجل خلالهم هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.