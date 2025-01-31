6 لاعبين في مباراة الزمالك وبيراميدز ارتدوا قميص الفريقين

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، وجود 6 لاعبين ارتدوا قميص الفريقين، 4 في الزمالك و2 في بيراميدز.

وفي الزمالك، سبق لعبدالله السعيد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر اللعب لصالح بيراميدز، فيما يواجه كلا علي جبر ويوسف أوباما ناديهم السابق.

ويضم بيراميدز لاعبين آخرين، سبق لهم اللعب للزمالك، وهما أحمد الشناوي الذي يغيب عن مباراة اليوم لتراكم الإنذارات وأحمد توفيق الذي تعرض للطرد في المباراة السابقة.

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