"بعد الانضمام للأهلي".. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى نادي الريان القطري

كتب - يوسف محمد:

وجه النجم المغربي أشرف بن شرقي رسالة إلى نادي الريان القطري، بعد رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، متجهًا إلى النادي الأهلي.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بسم الله الرحمان الرحيم أود التقدم بالشكر الكبير لفريق الريان القطري، بكل أطره ومسؤوليه، على الفترة الذهبية التي قضيتها معكم، خاصة الأخ والسند الكبير الشيخ القعقاع بن حمد الذي كان سندي الأول في

كل الأوقات شكرا كثيرا لفريق الريان وكل مسؤوليه كبيرًا و صغيرًا على الاحتضان الذي وجدته من أول يوم".

وأضاف: "الشكر الكبير للجماهير الوفية للأمة الريانية، على دعمهم لي في كل فترة قضيتها معهم وأيضًا لكل لاعب، وفرد داخل منظومة الريان لكن لكل رحلة في الحياة نهاية أوعدكم بالدعاء

وأتمنى التوفيق والنجاح وحصد البطولات مستقبلا، عاشت الأمة الريانية".

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس التعاقد بشكل رسمي، مع أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

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