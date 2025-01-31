"بعد قرار الاتحاد الأفريقي".. هل يؤثر مد القيد على صفقات الزمالك الشتوية؟

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمد فترة القيد للأندية، خلال فترة الانتقالات حتى نهاية فبراير المقبل بدلاً من 31 يناير الجاري، أتاح الفرصة لمجلس إدارة النادي بإعادة النظر بشكل مختلف في التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "الساعات الأخيرة شهدت عمل جاد، من قبل المسؤولين، بهدف بإبرام صفقة أو صفقتين على الأقل من الأجانب، قبل غلق باب القيد الأفريقي الذي كان من المقرر بنهاية يناير الجاري".

وأضاف: "قرار الاتحاد الأفريقي منح مجلس إدارة النادي فرصة ووقت كافي، لإعادة النظر في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب في يناير الجاري من أجل الوصول إلى قدرات وإمكانيات أكبر".

واختتم المصدر تصريحاته: "دائرة البحث ستتسع خلال الأيام المقبل، خاصة مع نهاية فترة القيد في أغلب الدوريات بنهاية شهر يناير الجاري، مما يمنح النادي فرصة التعاقد مع العناصر التي لم تنتقل إلى أندية في هذه الدوريات من أجل إنهاء التعاقد معها".

وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن أمس الخميس مد فترة القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي كان من المقرر ختامها اليوم 31 يناير الجاري، حتى يوم 28 فبراير 2025.

واقترب الزمالك، من التعاقد مع كلاً من محمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع فريق سموحة.

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