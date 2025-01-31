مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

البرتغال

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

بيراميدز

- -
19:00

الزمالك

الدوري السعودي

الهلال

- -
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

عمرو الجنايني يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك: "القادم أروع"

12:53 م الجمعة 31 يناير 2025

عمرو الجنايني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وجه عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وكتب عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا أروع جمهور في العالم، اوعى تقلق أو تخاف على نادي الزمالك في لحظة، طول ما أنتم في ظهره، مهما مر علينا كبوات وكوارث و تآمر المتآمرين".

وأضاف: "يبقى الزمالك العظيم أكبر قلعة رياضية في مصر، القادم أروع و أجمل بدعمكم وتشجيعكم وعشقكم، وبحبك يا زمالك".

وحضر عمرو الجنايني تدريبات فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أمس الخميس، رفقة مجموعة من رموز النادي مثل أحمد حسام ميدو وجمال العدل، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز، مساء اليوم الجمعة.

اقرأ أيضاً:

هل تدخل أبوتريكة في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع بن شرقي؟.. مصدر يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجنايني الزمالك فيسبوك عمرو الجنايني نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين