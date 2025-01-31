عمرو الجنايني يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك: "القادم أروع"

كتبت-هند عواد:

وجه عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وكتب عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا أروع جمهور في العالم، اوعى تقلق أو تخاف على نادي الزمالك في لحظة، طول ما أنتم في ظهره، مهما مر علينا كبوات وكوارث و تآمر المتآمرين".

وأضاف: "يبقى الزمالك العظيم أكبر قلعة رياضية في مصر، القادم أروع و أجمل بدعمكم وتشجيعكم وعشقكم، وبحبك يا زمالك".

وحضر عمرو الجنايني تدريبات فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أمس الخميس، رفقة مجموعة من رموز النادي مثل أحمد حسام ميدو وجمال العدل، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز، مساء اليوم الجمعة.

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