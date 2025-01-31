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مصراوي يكشف رقم قميص أشرف بن شرقي مع الأهلي

11:31 ص الجمعة 31 يناير 2025
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع رقم قميص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، الذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

وأعلن الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري والزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أشرف بن شرقي سيرتدي القميص رقم 11 مع النادي الأهلي".

ويعد أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ضم أحمد رضا من بتروجيت، نييتس جراديشار من فيهيرفار المجري، ومصطفى العش من زد.

أرقام أشرف بن شرقي مع الريان القطري

لعب أشرف بن شرقي 44 مباراة مع الريان القطري، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 آخرين، وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

ومع مختلف الأندية، لعب أشرف بن شرقي 316 مباراة، سجل خلالها 97 هدفا وصنع 58 هدفا وتلقى 25 إنذارا.

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