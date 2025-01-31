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"الشيبي مؤثر".. لاعب الزمالك السابق يتوقع نتيجة مباراة بيراميدز

09:48 ص الجمعة 31 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق
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    محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح نجم الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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كتبت-هند عواد:

توقع محمد صلاح لاعب الزمالك السابق، بنتيجة مباراة الفريق ضد بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور" المذاع عبر فضائية المحور: "مباراة الزمالك وبيراميدز ستُحسم بالتفاصيل الصغيرة، جروس مدرب يميل للاستقرار وتثبيت التشكيل وكان يعشق يوسف أوباما في ولايته الأولى".

وأضاف: "جروس مدرب هادئ ويمتلك خبرات كبيرة ويعرف كيف يفوز، ومحمد الشيبي لاعب مؤثر في تشكيل بيراميدز ويمنح الفريق قوة هجومية، لكن أتوقع فوز الزمالك".

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

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