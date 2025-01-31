"عودة السعيد".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 11 بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

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