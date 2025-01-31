موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 11 بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة مباشرة.