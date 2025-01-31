أبرز المعلومات عن محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية

أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي فاركو رحيل لاعبه محمود جهاد إلى نادي الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ونشر الحساب الرسمي للنادي، صورة اللاعب وكتب: "العلاج السحري من فخر الإسكندرية لملوك أفريقيا والأكثر تتويجًا في القرن العشرين، شكرًا محمود جهاد".

محمود جهاد صاحب الـ23 عاما، انضم إلى نادي فاركو عام 2021، وكان الأمر في البداية على سبيل الإعارة من النجوم قبل أن يتحول الأمر إلى بيع نهائي.

وكان محمود جهاد أحد عناصر منتخب مصر للشباب، وظهر معهم في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المغرب، والتي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

أبرز المعلومات وأرقام محمود جهاد

ولد محمود جهاد يوم 20 أغسطس 2001، ويلعب في منتصف الملعب وظهر اللاعب مع أكثر من ناد قبل الانتقال إلى النجوم ثم فاركو.

وخلال الموسم الحالي، لعب جهاد 9 مباريات، سجل خلالها هدفين وتلقى 3 بطاقات صفراوات، وفي المجمل خاض 50 مباراة مع فاركو، سجل خلالها هدفين وتلقى 9 بطاقات صفراوات.

أرقام محمود جهاد مع منتخب مصر

لعب جهاد مع منتخبي مصر تحت 20 عاما وتحت 23 عاما، مباراة مع الأول وخمس مباريات مع الثاني، ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، لم يتعرض اللاعب لأي إصابة.

مد فترة القيد الأفريقي

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمديد فترة تسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى 28 فبراير 2025.