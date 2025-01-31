"التالتة يمين و سور النادي".. كيف قدم الأهلي لاعبي الزمالك السابقين؟ (صور وفيديوهات)

أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري والزمالك السابق، ونشر مقطع فيديو لتقديم الصفقة، شمل العديد من الرسائل الضمنية.

وخلال آخر 5 سنوات، تعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين سابقين للزمالك، بداية من محمود كهربا وحتى أحدث صفقاته بن شرقي.

كيف قدم الأهلي محمود كهربا؟

في عام 2020، أعلن الأهلي تعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ونشر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتقديم الصفقة.

واعتمد الأهلي في تقديمه صفقة كهربا على بعض اللقطات التعبيرية التي تشير إلى الكهربا، بظهور أشخاص أمام أشعة الشمس ثم ظهور توماس إديسون مخترع الكهربا، ثم ظهور مشهد لبرج القاهرة واللاعب.

كيف قدم الأهلي إمام عاشور؟

في يوليو 2023، انتقل إمام عاشور إلى النادي الأهلي من ميتلاند الدنماركي، وقدم الأحمر اللاعب من داخل ستاد القاهرة الدولي، وبالتحديد قبل مباراة القمة، وظهر شخص من ظهره يرتدي قبعة، داخل غرفة تغيير ملابس الأهلي، وخرج أمام مدرجات الزمالك "التالتة يمين"، قبل أن يتجه إلى مدرجات الأهلي ويصور الجماهير.

بعدها ظهر إمام عاشور من ملعب التتش ، مع عبارة: "لا تستطيع رؤية الشيخ إلا عندما يقرر أن يكشف عن هويته".

كيف قدم الأهلي أِشرف بن شرقي؟

قدم النادي الأهلي صفقة ِرف بن شرقي بمقطع فيديو مثير للجدل، تضمن العديد من الإشارات الضمنية، بداية من مرور اللاعب من أمام النادي النهري للزمالك، ثم الوصول إلى الجزيرة، وقص قماش باللون الأبيض ليظهر اللون الأحمر.

وظهر مشهد "الترزي" وهو يفصل بدلة كلاسيكية لبن شرقي بمقاس نفس توقيت تسجيل محمد مجدي أفشة لهدفه في شباك الزمالك، بنهائي القرن، ثم ظهور لقب نادي القرن الأفريقي، وأخيرا عبارة: "للقاهرة لون واحد.. لأفريقيا بطلا واجد، أشرف بن شرقي في نادي القرن".