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"تمهيدًا للانضمام للزمالك".. فاركو يعلن رحيل لاعب الفريق

01:49 ص الجمعة 31 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فاركو رحيل لاعب وسط الفريق محمود جهاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تمهعيدًا لانتقاله إلى نادي الزمالك

ونشر نادي فاركو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للاعب وكتب عليها: "العلاج السحري من فخر الإسكندرية لملوك أفريقيا والأكثر تتويجًا في القرن العشرين، شكرًا محمود جهاد".

واقترب محمود جهاد من الإنضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.

وشارك اللاعب صاحب ال 23 عامًا، خلال الموسم الحالي في 9 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يقم بصناعة أي هدف.

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