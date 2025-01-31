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لاعب مغربي وإفريقي.. جمال العدل يكشف خريطة تعاقدات الزمالك

12:12 ص الجمعة 31 يناير 2025

جمال العدل

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كتب- محمد عبدالهادي:

أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للنادي.

وتحدث العدل عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك عن عدة موضوعات وقال: "مباراة الفريق أمام بيراميدز ستكون حاسمة في مسار الموسم، مشيرًا إلى أن ونتمنى أن يحقق الفريق الفوز في المباراة من أجل التقدم نحو صدارة الدوري".

وأشار إلى أن النادي تعاقد مع صفقتين من الدوري المصري وسيتم إتمام صفقتين أجنبيتين غدًا، بناءً على طلبات المدرب كريستيان جروس، مضيفًا أن جميع الصفقات تمت بالتنسيق الكامل مع جروس.

وكشف مدحت العدل أن الصفقتين الأجنبيتين هما لاعب مغربي وآخر أفريقي، وأنه سيتم الانتهاء من جميع التفاصيل غدًا حتى يتم قيدهم في القائمة الإفريقية.

في حديثه عن الفريق الحالي، طمأن العدل الجماهير قائلاً إنه يشعر بما يشعر به الجمهور، مؤكداً أن الأمور ستتحسن، وأن الفريق قادر على الفوز في مباراة بيراميدز.

وأشار إلى أن الفريق نفسه الذي فاز على الأهلي يمكنه تكرار الإنجاز مع احترامه لتدعيمات الأهلي. كما أكد أن أشرف بن شرقي لاعب جيد، ولكنه يرى أن قبل انتقاله للزمالك لم يكن له نفس التأثير الذي أحدثه مع النادي.

ووجه رسالة للجماهير بأن الفريق الحالي قوي، داعيًا إياهم للوقوف خلف النادي ودعمه في هذه الفترة.

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خريطة تعاقدات الزمالك جمال العدل جمال العدل ببرنامج زملكاوي مباراة الزمالك أمام بيراميدز ستكون حاسمة
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