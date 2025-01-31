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الإعلان عن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

12:08 ص الجمعة 31 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، إلى محمود بسيوني حكم ساحة، يعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب مساعد أول هاني خيري مساعد ثاني، عبد العزيز السيد حكمًا رابعًا، على الفار وائل فرحان ويعاونه شهاب راشد.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

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