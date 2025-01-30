مد قيد وتعديل اللائحة.. كاف يُعلن تغييرات جديدة في تسجيل اللاعبين

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان رسمي عن تعديل قوانين تسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، حيث تم السماح للأندية بتسجيل لاعبين في نفس الموسم الكروي الذين سبق لهم المشاركة في أي من مسابقات الكاف مع أندية أخرى.

ويهدف هذا التعديل إلى توحيد القوانين مع نظيرتها في البطولات الأوروبية، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مما سيزيد من جاذبية المسابقات الإفريقية ويعزز من اهتمام الجماهير والمشاهدين والرعاة على حد سواء.

كما يُتوقع أن تساهم هذه التعديلات في رفع مستوى الفرق الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة التنفيذية للكاف تمديد فترة تسجيل اللاعبين في البطولات المذكورة حتى 28 فبراير 2025.