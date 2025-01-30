5 تفاصيل من تقديم شوبير لصفقة أشرف بن شرقي

كتب- محمد عبدالهادي:

حظي الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمتابعة الكثير من جمهور الكرة المصرية في حلقته اليوم الخميس، والتي أعلن فيها انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي للقلعة الحمراء.

وعلى غير العادة، بدأ برنامج "حارس الأهلي"، الذي يقدمه شوبير في الساعة الثامنة مساء، بدلًا من العاشرة، وذلك لإعلان الصفقة المنتظرة بشم بن شرقي.

شوبير يبدأ برنامجه بـ السرينة

بدأت حلقة أحمد شوبير في الاستوديو بـ سرينة حمراء، وشاشة عرض عليها جملة"، جاري التحميل"، ليدخل الإعلامي متسائلًا، في إي؟ وليه ريحة الشياط دي؟.

وتابع شوبير: "حد يطمنا يا جماعة، فيه حاجة ولا إي، لي السرينة دي طمنونا خير ولا لأ".

وأكمل: "أنا سمعت إنه خير، طيب خلاص نطفي السرينة علشان نشتغل، ليُعلن بعدها انتقال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي".

تفاصيل انتقال بن شرقي للأهلي

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي نجح في ضم النجم المغربي لمدة عامين والنصف، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

ولم يوضح شوبير التفاصيل المادية في الصفقة، ولكه أكد على تحمل النادي جزءًا من قيمة الشرط الجزائي عند فسخ تعاقده مع الفريق القطري.