تفاصيل عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

كتب- نهى خورشيد:

نفى مصدر مقرب من محمد ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حقيقة تلقيه أي عروض من قبل الزمالك أو الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:" لا صحة لوجود أي عروض من قبل القطبين حتى الآن لضم مدافع الفريق السكندري".

وعن أنباء توقيعه ربيعة عقود انتقاله للزمالك أكد:" الأنباء التي تداولتها المواقع في الساعات الأخيرة غير صحيحة".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي سموحة لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن سموحة يتواجد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مواجهتين والهزيمة في 5 مباريات.