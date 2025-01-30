تفاصيل عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

كتب - يوسف محمد:

كشف حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، تفاصيل صفقة انتقال المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عقد بن شرقي مع الأهلي

وقال شوبير في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "حارس الأهلي" عبر قناة "الأهلي: "اللاعب وقع لمدة عامين ونصف مع النادي الأهلي، بعقد ينتهي في صيف 2027".

وأضاف: "النادي الأهلي تحمل جزء من الشرط الجزائي الخاص باللاعب مع تحمل اللاعب الجزء الآخر،لفسخ تعاقده مع فريق الريان القطري".

وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي، مع فريق النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الريان.

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