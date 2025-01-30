مصراوي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع رشاد المتولي

كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الماضية تشير إلى تواصل النادي الأهلي مع مجلس إدارة بتروجت للتعاقد مع رشاد المتولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن ما يتم تداوله حول مفاوضات المارد الأحمر لضم رشاد المتولي، ليس له أساس من الصحة.

وأوضح المصدر أن نادي بتروجت ليس على استعداد لبيع لاعب آخر من القوام الأساسي للفريق، لاستكمال المشوار في الدوري الممتاز.

واختتم المصدر أن صفقة بيع لاعب خط الوسط، أحمد رضا، للأهلي ستكون الوحيدة للنادي البترولي خلال الانتقالات الحالية.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن التعاقد مع أحمد رضا يوم الأحد الماضي الموافق 26 يناير 2025.

ويمكن لأحمد رضا المشاركة مع المارد الأحمر بدء من مباراة مودرن سبورت المقرر لها يوم الأحد المقبل.