6 رسائل تشرح فكرة تقديم إعلان صفقة بن شرقي

كيف ظهرت "القاضية" في فيديو تقديم أشرف بن شرقي لاعبا للأهلي؟

تفاصيل عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

كتب - نهى خورشيد:

تساءل عدد من عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية عن الرسائل الموجه في فيديو تقديم الأهلي لصفقة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان والزمالك الأسبق.

وأعلنت إدارة الأهلي قبل قليل بشكل رسمي التعاقد مع بن شرقي لمدة موسمين ونصف، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الريان، من خلال نشر فيديو تقديم مصمم بطريقة احترافية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية شرح فكرة إعلان تقديم أشرف بن شرقي لاعباً في صفوف الأهلي:

- لأول مرة يتم تقديم لاعب جديد في صفوف الأهلي خارج ملعب التتش.

-تقديم اللاعب في شكل غامض استكمالًا لفكرة تقديم صفقة إمام عاشور كونه لاعباً سابقاً في صفوف الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي، وذلك للتأكيد على قوة الصفقة.

-ظهور كوبري 15 مايو في الفيديو للإشارة على انتقال بن شرقي من الزمالك (ميت عقبة) إلى الأهلي (الجزيرة).

-مشهد "الترزي" خلال تفصيل بدلة بن شرقي يشير إلى هدف أفشة في نهائي القرن أمام الزمالك.

-ظهور اللاعب بـ بدلة كلاسيكة مع وضع شعار الأهلي عليها، دلالة على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

-رسالة بن شرقي في نهاية الفيديو تؤكد أن الأهلي هو نادي القرن الوحيد.