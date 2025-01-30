مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى الخطيب

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن دعمه لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعدما تلقى العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة.

ونشر نجم الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لمحمود الخطيب وأرفق عليه إيموجي "قلب أحمر".

وجاء منشور مؤمن زكريا، كرسالة دعم للخطيب بعدما تعرض لإنتقادات حادة من الجماهير في الفترة الأخيرة بسبب التأخر في الصفقات، قبل أن يضم العديد من اللاعبين خلال الساعات الماضية، مما بث الطمأنينة لدى جماهير الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع 5 لاعبين حتى الآن بالميركاتو الشتوي، بعدما ضم كل من المهاجم السلوفيني جراديشار، واللاعب أحمد رضا، و مصطفى العش ومحمود حسن تريزيجه، وآخرهم المغربي أشرف بن شرقي.

من جانبه، أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي قطع إعارة اللاعب القطري يوسف أيمن، وذلك بعد قرار المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق بعدم حاجته الفنية لخدماته في الفترة المقبلة.