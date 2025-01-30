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كيف ظهرت "القاضية" في فيديو تقديم أشرف بن شرقي لاعبا للأهلي؟

09:11 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    تقديم أشرف بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    كواليس تقديم بن شرقي لاعبًا للأهلي
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل تقدم بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل من تقديم بن شرقي لاعبًا للأهلي
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كتب - يوسف محمد:

بات النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعبًا رسميًا في النادي الأهلي، بعدما تم الإعلان عن انضمامه بشكل رسمي اليوم الخميس.

وقام الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بالإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، من خلال نشر فيديو للاعب داخل النادي الأهلي.

وظهر اللاعب خلال الفيديو، وهو يرتدي بدلة، إلا أنه قبل ذلك تم إعداد البدلة لأرتدائها، من خلال تعديلها بشكل جيد.

وخلال قيام اللاعب بالتجهيز لإرتداء الملابس، ظهر أحد العاملين وهو يمسك في يده متر خاص للحصول على مقاسات الملابس، وظهر وهو يقف عند الرقم 85، ثم ظهر في اللقطة التالية، عند الرقم 45، في إشارة إلى هدف محمد مجدي أفشة في نهائي أفريقيا 2020 في الدقيقة 85 و45 ثانية.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، في نهائي أفريقيا 2020، وكان يلعب حينها بن شرقي في صفوف المارد الأحمر.

ويذكر أن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج حارس الأهلي على قناة "الأهلي"، أعلن منذ قليل أن مدة عقد اللاعب مع المارد الأحمر لمدة موسمين ونصف.

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