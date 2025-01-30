"بدلة بشعار النادي".. 10 صور من إعلان الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس، التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق الريان القطري في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو لتقديم اللاعب، وكتب عليه: "للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد".

وظهر بن شرقي، في الفيديو وهو يتواجد على سطح مركب ويمر في النيل، ثم ظهر اللاعب بعد ذلك، مرتديًا بدلة تحمل شعار النادي الأهلي.

وقال بن شرقي في نهاية الفيديو خلال تصويره بجوار عدد من الكؤوس الخاصة ببطولات النادي الأهلي: "للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد، أشرف بن شرقي في نادي القرن".

وخاض بن شرقي خلال الموسم الحالي رفقة فريق الريان القطري 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

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