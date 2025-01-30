مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

فرنسا

9 18
22:00

كرواتيا

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

1 0
22:00

الكمار

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

1 0
22:00

لاتسيو

الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

0 0
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

الرائد

1 2
19:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

"بدلة بشعار النادي".. 10 صور من إعلان الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي

09:03 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تقديم بن شرقي لاعبًا في الأهلي
  • عرض 10 صورة
    تقديم بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    بن شرقي 1
  • عرض 10 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    تفاصيل تقدم بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي 2
  • عرض 10 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي 1
  • عرض 10 صورة
    تفاصيل تقديم أشرف بن شرقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس، التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق الريان القطري في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو لتقديم اللاعب، وكتب عليه: "للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد".

وظهر بن شرقي، في الفيديو وهو يتواجد على سطح مركب ويمر في النيل، ثم ظهر اللاعب بعد ذلك، مرتديًا بدلة تحمل شعار النادي الأهلي.

وقال بن شرقي في نهاية الفيديو خلال تصويره بجوار عدد من الكؤوس الخاصة ببطولات النادي الأهلي: "للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد، أشرف بن شرقي في نادي القرن".

وخاض بن شرقي خلال الموسم الحالي رفقة فريق الريان القطري 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"فعلها الخطيب ومن قبله مرتضى".. رؤساء أندية تدخلوا لحسم الصفقات الشائكة

يتبقى خطورة واحدة.. الزمالك ينهي الصفقة الشتوية الثانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي أشرف بن شرقي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي تقديم أشرف بن شرقي فريق الريان القطري بن شرقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عودة رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

إعلان

إعلان

ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
رسمياً.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالقاهرة 2025 -رابط الاستعلام