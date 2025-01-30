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"على طريقة سرينة صفقات الاهلى".. مودرن سبورت يعلن ضم حسام حسن

08:59 م الخميس 30 يناير 2025
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    مودرن سبورت يعلن ضم حسام حسن (3)
  • عرض 3 صورة
    مودرن سبورت يعلن ضم حسام حسن (1)
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، مساء اليوم التعاقد رسميًا مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي بنادي سموحة، لمدة موسمين ونصف، وذلك لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وجاء توقيع العقود بحضور كل من الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس الإدارة، والكابتن هيثم عرابي، المدير التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ، عضو مجلس الإدارة.

وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة نشر الحساب الرسمي لنادي موردن سبورت عبر المنصات المختلفة سريانة باللون الأخضر مع تعليق "tic tac" وهي طريقة إعلان الأهلي عن صفقاته.

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اتباعها بوستر خاص مع تعليق:"الهداف، قناص الشباك،مرعب الحراس".

ويعتبر حسام حسن من أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، ومثل عدد كبير من الأندية على رأسهم الأهلي، سموحة، وأهلي طرابلس الليبي.

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نادي مودرن سبورت الدكتور وليد دعبس حسام حسن نادي سموحة
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