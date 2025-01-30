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أول تعليق من أمير توفيق بعد تبرئته في قضية القندوسي

08:47 م الخميس 30 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    أحمد القندوسي 1
  • عرض 10 صورة
    اللاعب الجزائري أحمد القندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد القندوسي
  • عرض 10 صورة
    أحمد القندوسي
  • عرض 10 صورة
    أمير توفيق
  • عرض 10 صورة
    أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالأهلي
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    أمير توفيق حارس مرمى وادي دجلة السابق
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    أمير توفيق خلال تواجده كحارس في وادي دجلة
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    أمير توفيق
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كتب - نهى خورشيد:

علق أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادى الأهلى والمدير التنفيذي الحالي لشركة الكرة على تبرئه من قضية النجم التونسي أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا.

أول تعليق من أمير توفيق بعد تبرئته في قضية القندوسي

وكتب توفيق عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ".

وأضاف:"الحمد لله رب العالمين الذي اظهر الحق و أنصفني فيما ادعاه البعض، حتى أثبت القضاء المصري صحة موقفي".

وأتم حديثه":أود أن أشيد بدور المستشار القانوني أشرف عبد العزيز ، وللنادي الأهلي الذي أعتز وأتشرف بانتمائي له، ويشهد الله أنني كنت وسأظل مخلصا وفيا له، أمينا علي مصالحه، مراعيا حقوقه، ملتزما بواجباتي تجاه، وشكرا لكل من وثق في شخصي لتكون رسالة واضحة للبعض بتحري الدقة ومراعاة ضميرهم المهني والأخلاقي".

ونفى القندوسي خلال تحقيقات النيابة اليوم أي علاقة لأمير توفيق أو النادي الأهلي بفرض وكلاء بعينهم في ملف الصفقات، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية.

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