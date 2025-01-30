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"كانت مهمة سرية".. القصة الكاملة لتعاقد الأهلي مع بن شرقي

08:47 م الخميس 30 يناير 2025
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    تقديم بن شرقي 1
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    أشرف بن شرقي
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    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    بن شرقي
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    فرينش مونتانا مع أشرف بن شرقي.
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    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس التفاوض مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي منذ البدايات، حتى انضمامه بشكل رسمي اليوم الخميس.

القصة الكاملة لتعاقد الأهلي مع بن شرقي

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "حارس الأهلي": الحكاية بدأت من يوم 21 يناير، لما كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي اجتمعوا مع لجنة التخطيط لمناقشة احتياجات الفريق".

وتابع:" خلال الاجتماع، تم طرح اسم أشرف بن شرقي للتعاقد معه، وهو ما لاقى اقبال كبير من المتواجدين في الاجتماع، ولكن تم الاتفاق ان تكون مفاوضاته كمهمة سرية وعدم الإفصاح بها".

وأردف شوبير تصريحاته: "خالد مرتجي تواصل مع وكيل بن شرقي، والذي أبدى موافقته وبعد معرفة رأي اللاعب، أكد على رغبته في الإنضمام للأهلي".

وأكمل:" تم الاتفاق على إنهاء التعاقد مع الريان القطري، وكانت العطلة في الشرط الجزائي، وبالفعل تم فسخ التعاقد مع تحمل النادي الأهلي جزء من الشرط الجزائي الموجود في العقد، وتحمل اللاعب الجزء الأخر".

وأختتم: "بعد فسخ العقد، قام خالد مرتجي بإنهاء كافة إجراءات التعاقد في سرية تامة، ووصل اللاعب إلى القاهرة واجتاز الكشف الطبي وتم توقيع العقود لمدة عامين والنصف بشكل رسمي ليصبح لاعبًا في النادي الأهلي.

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تعاقد الأهلي مع بن شرقي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الإعلامي أحمد شوبير عقد بن شرقي مع الاهلي الاهلي اشرف بن شرقي
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