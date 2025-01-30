"بدلة بشعار النادي".. 10 صور من إعلان الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس التفاوض مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي منذ البدايات، حتى انضمامه بشكل رسمي اليوم الخميس.

القصة الكاملة لتعاقد الأهلي مع بن شرقي

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "حارس الأهلي": الحكاية بدأت من يوم 21 يناير، لما كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي اجتمعوا مع لجنة التخطيط لمناقشة احتياجات الفريق".

وتابع:" خلال الاجتماع، تم طرح اسم أشرف بن شرقي للتعاقد معه، وهو ما لاقى اقبال كبير من المتواجدين في الاجتماع، ولكن تم الاتفاق ان تكون مفاوضاته كمهمة سرية وعدم الإفصاح بها".

وأردف شوبير تصريحاته: "خالد مرتجي تواصل مع وكيل بن شرقي، والذي أبدى موافقته وبعد معرفة رأي اللاعب، أكد على رغبته في الإنضمام للأهلي".

وأكمل:" تم الاتفاق على إنهاء التعاقد مع الريان القطري، وكانت العطلة في الشرط الجزائي، وبالفعل تم فسخ التعاقد مع تحمل النادي الأهلي جزء من الشرط الجزائي الموجود في العقد، وتحمل اللاعب الجزء الأخر".

وأختتم: "بعد فسخ العقد، قام خالد مرتجي بإنهاء كافة إجراءات التعاقد في سرية تامة، ووصل اللاعب إلى القاهرة واجتاز الكشف الطبي وتم توقيع العقود لمدة عامين والنصف بشكل رسمي ليصبح لاعبًا في النادي الأهلي.