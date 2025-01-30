إبراهيم فايق يوضح موقفه من تغطية صفقة بن شرقي ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

"كانت مهمة سرية".. القصة الكاملة لتعاقد الأهلي مع بن شرقي

"بدلة بشعار النادي".. 10 صور من إعلان الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي

كتب - نهى خورشيد

أوضح الإعلامي إبراهيم فايق موقفه من تغطية صفقة انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي، موجهاً رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”مساء الورد يا جماعة.. هذا بوست البوست موجه لجمهور الزمالك على السوشيال ميديا، حابب أوضح نقطة مهمة لجمهور الزمالك على السوشيال ميديا.. لأنهم هيفضلوا طول الوقت لهم تقدير كبير جدا عندي.. وبينا مواقف كتير محترمة بدأت من زمن ومستمرة إلى ما لا نهاية”.

وأضاف:" البعض زعل مني امبارح ظنا منهم اني في البوستات بتاعتى عن صفقة بن شرقي كنت فرحان وده طبعا محصلش أبدا.. اللي حصل واللي الكل شافه اني كنت برد على بعض الشخصيات ممن قللت من مصداقية كلامي فكان لابد من الرد بحسم دفاعا عن شغلي و مصداقيتي.. والبعض الآخر كنت بهزر معاه من باب المحبة لأنه سخر مني وقالي حط بن شرقي ع الشاحن.. دون تفريق بين كونه زملكاوي او أهلاوي زي ما حصل مع مشجع طلع اهلاوي ودمه خفيف واخدنا الموضوع بتهريج".

وتابع:" النهارده لاحظت ان الناس مكنتش متابعه امبارح فبعض الصفحات نشرت كلام مخالف للواقع، الغرض منه تحويل غضب جمهور الزمالك من توقيع بن شرقي للأهلي للغضب مني شخصيا بقصد وتعمد كاذب للأسف".

وأتم حديثه قائلاً:"علشان كده أنا بكتب البوست ده بمنتهى التقدير والمحبة ومصحوب بشكر لكل الناس اللي ردت عني ووضحت الموضوع، هفضل طول الوقت حريص على علاقتي بجمهور الزمالك زي حرصي على علاقتي بجمهور الأهلي.. وارد تختلف معايا جدا وتنتقدني بس يفضل الاحترام بينا مستمر.. خالص تحياتي".