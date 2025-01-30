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مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعب زد

07:31 م الخميس 30 يناير 2025
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    عبد الرحمن البانوبي لاعب زد
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    عبد الرحمن البانوبي
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    عبد الرحمن البانوبي 1
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة النادي للتعاقد مع عبد الرحمن البانوبي، لاعب فريق زد، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك طلب التعاقد مع عبد الرحمن البانوبي لاعب زد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم".

ولم يكن نادي الزمالك بإبرام أي صفقات بشكل رسمي حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك البانوبي خلال الموسم الحالي رفقة فريق زد في 10 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يقد أي تمريرة حاسمة.

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