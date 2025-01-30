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الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

07:24 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    لقاء رئيس ''رياضة النواب'' وأشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    اشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإعلان عن خامس صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو "بصوت سرينة"، في إشارة إلى اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم، عن صفقة انضمام النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي، قادمًا من فريق الدحيل في صفقة انتقال حر.

ويذكر أن الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث سبق وتعاقد مع كلاً من، مصطفى العش لاعب زد، السلوفيني جراديشار، أحمد رضا لاعب بتروجيت، بالإضافة إلى محمود تريزيجيه، الذي سوف ينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، قادمًا من طرابزون سبور التركي.

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