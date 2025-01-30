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صفقة الزمالك المنتظرة.. 10 معلومات عن محمود جهاد لاعب فاركو

07:01 م الخميس 30 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

بات اللاعب محمود جهاد نجم فريق فاركو، على اعتاب الانضمام لصفوف نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن صفقة الزمالك المنتظرة كالتالي:

* محمود جهاد يبلغ 24 عامًا، حيث انه من مواليد 20 أغسطس 2001.

* يجيد اللعب في مركزي 6 و8.

* خرج ضمن مجموعة كبيرة من اللاعبين من دوري بيبسي للمدارس.

* بداية محمود كانت مع فريق النجوم، عندما تم تصعيده للفريق الأول في 2019.

* في 2021، تم اعارته لنادي فاركو الصاعد حديثًا حينها للدوري الممتاز.

* في 2022، انتقل بشكل رسمي لصفوف فاركو لمدة 4 سنوات.

* ينتهي تعاقده مع فريق فاركو بنهاية موسم 2026.

* شارك مع فاركو في 50 مباراة، سجل هدفين.

* انضم لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين في 2020.

* شارك مع منتخب مصر تحت 23 عامًا في 5 مباريات.

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اللاعب محمود جهاد فاركو نادي الزمالك صفقة الزمالك
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