"غرامة كبيرة ضد الأهلي".. عقوبات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري، لعبت على مدار ثلاثة أيام وهم، الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وجاءت عقوبات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري كالتالي:

مباراة الأهلي وبيراميدز

توقع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي للجماهير، تغريم نادي بيراميدز 50 ألف جنيه، بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات ما بين صفراء أو حمراء.

إيقاف ثلاثة لاعبين من بيراميدز، هم كريم حافظ مباراة واحدة، مع تغريمه 5 ألاف جنيه للحصول على ثلاثة إنذارات، أحمد الشناوي مباراة وغرامة مالية 5 آلاف جنيه للحصول على ثلاثة إنذارات أيضًا، بالإضافة إلى إيقاف أحمد توفيق مباراتين للحصول على كارت أحمر مباشر وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيه.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

إيقاف لاعب المحلة محمد على بن حمودة مباراة واحدة، وتغريمه 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث.

مودرن سبورت وحرس الحدود

توقع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على فريق حرس الحدود، بسبب التأخر في النزول إلى أرضية الملعب مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

المصري وإنبي

تغريم الدكتور الخاص بفريق المصري البورسعيدي 15 ألف جنيه، منعه من التواجد ومرافقة الفريق في مباراة، بجانب توجيه لفت نظر إليه، بسبب الطرد والاعتراض على حكم المباراة.

البنك الأهلي وبتروجيت

إيقاف لاعب فريق البنك الأهلي محمود صابر محمد مباراتين، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه للحصول على كارت أحمد مباشر بعد تدخل عنيف مع لاعب بتروجيت.

سموحة وزد

فرض عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، على دوكو دودو لاعب سموحة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

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