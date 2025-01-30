إبراهيم فايق يوضح موقفه من تغطية صفقة بن شرقي ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو للاعب عبر الحساب الرسمي للقناة، خلال ظهوره داخل النادي.

صفقات الأهلي الجديدة

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث سبق وتعاقد مع كلاً من، مصطفى العش لاعب زد، السلوفيني جراديشار، أحمد رضا لاعب بتروجيت، بالإضافة إلى محمود تريزيجيه، الذي سوف ينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، قادمًا من طرابزون سبور التركي.

وشارك بن شرقي رفقة نادي الريان القطري، خلال الموسم الحالي، في 16 مباراة، تمكن خلالهم من المساهمة في 10 أهداف بواقع تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وتصل القيمة التسويقية للنجم المغربي، إلى 3.5 مليون يورو طبقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات.

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

وبن شرقي ليس غريب على الدوري المصري، حيث سبق للنجم المغربي، المشاركة في صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022.

وخلال فترة تواجده في الزمالك، شارك بن شرقي في 109 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفًا وتقديم 29 تمريرة حاسمة، في مختلف البطولات.

وتوج صاحب ال 31 عامًا مع الفارس الأبيض ب 6 بطولات مختلفة، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهما لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى لقب وحيد لكلاً من كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري السعودي.

وسبق للنجم صاحب ال 31 عامًا التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال تواجده في صفوف فريق الوداد المغربي في موسم 2016-2017، بعد الفوز على النادي الأهلي في المباراة النهائية.

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