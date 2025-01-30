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يتبقى خطورة واحدة.. الزمالك ينهي الصفقة الشتوية الثانية

04:27 م الخميس 30 يناير 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من ضم محمود جهاد، لاعب الفريق الأول لنادي فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع مصراوي من مصدر دخل الزمالك، أن النادي أتم اتفاقه مع فاركز لضم محمود جهاد لاعب الوسط.

وأوضح المصدر، أنه يتبقى خطوة واحدة فقط لإعلان الصفقة، وهي تحويل المبلغ المتفق عليه بين الطرفين، وإعلان الأبيض بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أتم اتفاقه أيضا مع نادي الجونة لضم المدافع أحمد حسام، وحصل على الاستغناء بشكل رسمي.

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