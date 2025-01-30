صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك.. من الرابح؟

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كتبت-هند عواد:

اشتد الصراع بين الأهلي والزمالك في الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة مع انتقال المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأبيض السابق إلى الأحمر، وخلال آخر 5 سنوات انتقل عدة لاعبين بين القطبين.

من المستفيد من لاعب المنافس؟

كان محمود كهربا بداية الصراع في الصفقات بين الأهلي والزمالك، ففي يوليو 2019 غادر اللاعب الزمالك بعد فسخ تعاقده معه، وبعد عدة أشهر وبالتحديد في يناير 2020، انتقل اللاعب إلى الأهلي مقابل مليون ونصف يورو، وخلال فترة وجوده في الأهلي خرج إعارة مرتين مقابل مليون و600 ألف يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وعن مدى استفاد القطبين من كهربا، خاض اللاعب 82 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 27 هدفا وصنع 24 آخرين، وحقق معه ثلاث بطولات فقط، لقبين كأس مصر ولقب الكونفدرالية الأفريقية.

ومع الأهلي، لعب كهربا 144 مباراة سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 آخرين، وفاز مع الأهلي بـ14 بطولة.

اللاعب الآخر الذي انتقل من الزمالك إلى الأهلي، وكان الزمالك تعاقد معه في أغسطس 2019 مقابل 200 ألف يورو، قبل أن يبيعه إلى ميتلاند الدنماركي مقابل 2 مليون يورو، وهكذا يبدو أن الزمالك استفاد ماديا من لاعبه.

وبالنسبة لأرقام إمام عاشور مع الزمالك، خاض 102 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 11 آخرين، وحقق مع الفريق 5 بطولات، لقبين الدوري المصري ولقبين كأس مصر ولقب السوبر المصري.

وفي يوليو 2023، انتقل إمام عاشور إلى الأهلي مقابل 2 مليون يورو، وخاض مع الفريق 67 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 13 آخرين، وحقق مع الفريق نفس عدد الألقاب ولكن في بطولات مختلفة، لقب دوري مصري ولقب كأس مصر ولقبين السوبر المصري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

هل استفاد الزمالك من لاعبي الأهلي؟

من جانبه، ضم الزمالك ثلاثة لاعبين سابقين لدى الأهلي، خلال آخر 5 سنوات، وهم عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

في مطلع العام الماضي 2024، ضم الزمالك الصفقة التي سعى إليها منذ 6 سنوات، عبدالله السعيد لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، ولعب السعيد 40 مباراة مع الزمالك وسجل 9 مباريات وصنع 6 آخرين، وحقق مع الفريق لقب وحيد وهو السوبر الأفريقي.

ونفس الأمر بالنسبة إلى ناصر ماهر الذي حقق نفس البطولة مع الزمالك، وانضم إليه في نفس التوقيت، ولعب ماهر 30 مباراة مع الفريق سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.

أحمد حمدي كابتن ماجد الزمالك

بينما كان أحمد حمدي صاحب بصمة أكبر مع الزمالك، إذ أنه أحرز هدف تتويج الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية، لكنه غاب عن السوبر الأفريقي.

وانضم أحمد حمدي إلى الزمالك في مطلع العام الماضي مقابل 350 ألف يورو، ولعب مع الفريق 12 مباراة، سجل خلالها هدفين، وتعرض بعدها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت أرقام هؤلاء اللاعبين مع الأهلي كالآتي:

عبدالله السعيد: 227 مباراة – 67 هدفا – صنع 54 هدفا – 12 بطولة

ناصر ماهر: 44 مباراة – 3 أهداف – صنع 3 أهداف – لقبين

أحمد حمدي: 18 مباراة – هدفين – صنع 3 أهداف – لقب الدوري المصري 3 مرات

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