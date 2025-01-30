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سر احتفال "معليش يا كابتن" مع اقترابانتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

02:38 م الخميس 30 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
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    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتبت-هند عواد:

نشر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صورته مع طائرة النسر، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "معلييش يا كابتن.. معلش"، في إشارة إلى اقتراب الإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي.

واحتفلت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوصول أشرف بن شرقي إلى القاهرة تمهيدا لانضمامه إلى الأهلي، مستخدمين نفس العبارة.

سر احتفال "معليش يا كابتن" مع اقتراب انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

تعود هذه العبارة إلى يوم 16 مايو 2020، عندما حل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في تلك التوقيت، ضيفا على برنامج "رامز مجنون رسمي"، حينما قال رامو جلال: "أنا أهلاوي جامد وليا ذكريات معاك منيلة، أول ذكرى ماتش الوداد لما سجلت وضيعت التاسعة على الأهلي".

ليرد عليه أشرف بن شرقي: "معلش يا كابتن"، وأثناء ظهوره في بث مباشر رد على أحد الجماهير قائلا: "معليش يا كابتن معلش".

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