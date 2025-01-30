"إعلانات وشيك بـ500 ألف دولار".. التفاصيل المالية لانتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

تبقى تفاصيل صغيرة ويعلن الأهلي ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه مقابل الاتفاق بين الطرفين ودفع الشرط الجزائي.

وكشف موقع le360 المغربي، التفاصيل المالية لصفقة انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي، مشيرا إلى تنازل عن مبلغ مالي لإتمام الأمر.

وذكر الموقع، أن بن شرقي تنازل عن أكثر من 400 ألف دولار، لسرعة لحاقه بالأهلي، خلال الساعات الأخيرة من الانتقالات الشتوية.

وأضاف: "بن شرقي حصل أمس على شيك قيمته 500 ألف دولار، على أن يحصل على 300 ألف دولار موزعة على الأشهر الستة المقبلة، لتصبح منحة توقيعه خلال النصف الثاني من الموسم الكروي 800 ألف دولار".

وأوضح الموقع، أن أشرف بن شرقي سيحصل على مليون دولار كمنحة مالية سنوية في الموسم الواحد خلال العامين مقبلين، إضافة إلى تحفيزات مالية مثل الرعاية والإعلانات منها شركة اتصالات مصرية، ومشاركة تلفزيونية مع قنوات سعودية تضخ مبالغ مالية كبيرة في الحساب البنكي للاعب.

اقرأ أيضًا:

بعد انضمامه.. ماذا قدم أشرف بن شرقي ضد الأهلي في 12 مباراة؟

ما هي الإصابة التي يعاني منها "بن شرقي" ومدة غيابه عن الملاعب؟