قصة أول صفقة تنافس عليها الأهلي والزمالك في التاريخ

كتبت-هند عواد:

أثناء التجول وسط القاهرة ستجد لافتة تحمل اسم "حسين حجازي"، الغريب أن المارة سيعتقدون أنه شارع عادي، ولن يخطر في بال الكثير أن هذا الاسم كان أول لاعب في التاريخ يتنافس عليه الأهلي والزمالك.

حسين حجازي ولد في الرابع عشر من سبتمبر عام 1891، لعائلة أرستقراطية في قرية الكرملة الصغيرة بمحافظة الشرقية، وكان حجازي أول لاعب مصري محترف في التاريخ، منذ أكثر من قرن، وفقا لموقع "Southwork News".

وتطورت موهبة حسين حجازي منذ الصغر، ولم تقتصر على كرة القدم فقط، ففاز في سباقات ربع ميل ونصف ميل في البطولات الوطنية المصرية، لأربع ساعات متتالية.

وأثناء إجراء "مؤخ هاملت" جاك ماكنروي بحثا، اكتشف كنزا عن المصري حسين حجازي، وقال لصحيفة "نيوز"، إنه كان يجري بعض الأبحاث في تسعينيات القرن العشرين وعثر على سطر عن حسين حجازي، المهاجم المصري، ورغم أنه كان مشجعا لفريق دولويتش هاملت منذ عام 1981 إلا أنه لم يسمع عن اللاعب الذي ارتدى قميصه.

وقام مؤرخ هاملت، بالبحث في أرشيفات الصحف عن المباريات القديمة، وفوجئ بمعلومات عن موهبة وشخصية حسين حجازي، ويقول: "إن نسيان مشجعي فريق دولويتش لحجازي لفترة طويلة أمر مثير للسخرية، لأن قصته درامية مثل أي قصة أخرى في تاريخ النادي الطويل، فعندما كان مراهقاً في بلدته الصغيرة في مصر، الكرملة، كان حجازي يمارس دقته في التصويب من خلال البحث عن الفلاحين الذين يحملون الجرار فوق رؤوسهم".

وقال حجازي في تصريحات نادرة عثر عليها جاك: "لقد كنت في موقف صعب. فقد كنت أرغب بشدة في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الوقت نفسه لم أكن أرغب في ترك فريق دولويتش هاملت الذي كان جيدًا معي للغاية. لذا فقد قررت اللعب لفريق هاملت. أنا آسف إذا كان فولهام يشعر بخيبة أمل".

ومع رغبة فولهام في ضم حسيت حجازي وتمسك فريق هاملت به، كانت النتيجة النهائية هي بقاء حجازي مع فريقه، وقضى ثلاثة مواسم في هاملت، تخللتها فترات مع فريق لندن لكرة القدم الحادي عشر، وفريق جامعة لندن كوليدج، وفريق ميلوول الاحتياطي.

ولم يفز حسين حجازي بأي بطولة خلال فترة وجوده في دولويتش، لكنه استمتع بالنجاح في الجولات المتكررة للنادي في الخارج، والتي تضمنت فوزًا شهيرًا على العملاق الهولندي أياكس أمستردام، في عام 1914، ومع تزايد هدير الحرب، غادر حجازي دولويتش وعاد إلى مصر.

حسين حجازي بين الأهلي والزمالك

عاد حسين حجازي إلى مصر لتبدأ رحلة جديدة في مسيرته، ولعب ضمن صفوف الأهلي عام 1917 لكنه لم يستمر مع الفريق سوى عامين، وفي عام 1919 بدأت المنافسة الشرسة وانتقل اللاعب إلى الغريم التقليدي المختلط (الزمالك حاليا)، وفقا لموقع بوابة مصر الرقمية.

وقاد حسين حجازي الزمالك للفوز بأول كأس مصر في تاريخ النادي عام 1921، ولكن في عام 1924 عاد مرة ثانية إلى الأهلي، وفي عام 1928 ترك الأهلي دون عودة وانضم إلى الزمالك، الذي لعب له حتى النهاية.

وكان حسين حجازي أحد أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم في تشكيله الأول عام 1921، بل وكان له دور بارز في تأسيس الاتحاد المصري، وقاد منتخب مصر منذ تأسيسه عام 1916 في مباراة ضد الجيش البريطاني، كما قادهم في دورة الألعاب الأولمبية بأنجرس في بلجيكا عام 1920 وباريس 1924.

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