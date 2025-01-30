يتبقى الإعلان الرسمي.. الزمالك يضم أولى الصفقات الشتوية

قصة أول صفقة تنافس عليها الأهلي والزمالك في التاريخ

كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك أتم اتفاقه مع اللاعب، على النواحي المالية والمدة، وأيضا مع ناديه الجونة على المقابل المادي للصفقة، وحصل على الاستغناء بشكل رسمي.

ووافق جروس على انضمام أحمد حسام، في ظل حاجته للاعب مدافع في الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق وتعويض إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي.

وأتم المصدر، أن اللاعب ودع زملائه في نادي الجونة، وسوف يعلن الزمالك عن اللاعب خلال ساعات لتصبح، أولى الصفقات الشتوية قبل ساعات من غلق باب القيد.

اقرأ أيضا:

"حقنة بنج للأهلاوية".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل: بن شرقي "مبطل كورة"