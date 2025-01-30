مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ستيوا بوخارست

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

الرائد

- -
19:00

النصر

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

يتبقى الإعلان الرسمي.. الزمالك يضم أولى الصفقات الشتوية

12:17 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (13)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (15)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (11)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (12)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (10)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (8)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (9)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (6)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (7)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    نادي الزمالك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك أتم اتفاقه مع اللاعب، على النواحي المالية والمدة، وأيضا مع ناديه الجونة على المقابل المادي للصفقة، وحصل على الاستغناء بشكل رسمي.

ووافق جروس على انضمام أحمد حسام، في ظل حاجته للاعب مدافع في الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق وتعويض إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي.

وأتم المصدر، أن اللاعب ودع زملائه في نادي الجونة، وسوف يعلن الزمالك عن اللاعب خلال ساعات لتصبح، أولى الصفقات الشتوية قبل ساعات من غلق باب القيد.

اقرأ أيضا:

"حقنة بنج للأهلاوية".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل: بن شرقي "مبطل كورة"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد حسام أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قصة أول صفقة تنافس عليها الأهلي والزمالك في التاريخ

إعلان

إعلان