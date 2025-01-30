جروس يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، غدا الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة مساء غدا الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة بيراميدز، خلال المران الختامي اليوم الخميس.

ويجهز جروس جميع اللاعبين للمواجهة الحاسمة، وسوف يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران لشرح التعليمات النهائية، وخطة المواجهة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 20 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة.

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